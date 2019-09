Füüsiline aktiivsus aitab ennetada ja leevendada istuva tööga kaasnevaid terviseprobleeme

Tegelikult on palju neid, kes alustavad trenniga üle 60-aastasena. Oluline on meeles pidada, et trenniga alustamiseks pole inimene kunagi liiga vana. Vanemas eas on jõutrenn just oluline, sest nii luutihedus kui ka lihasmass hakkavad hääbuma. Seda protsessi saab raskustega treenimisega edukalt aeglustada.

Mida tähendab valu?

Valu on sügavalt individuaalne tunne – me kõik tunneme valu, kuid tajume seda erinevalt. Ühe jaoks suur valu võib teisele olla kõigest kõdi. Valu tajumine sõltub suuresti sellest, kuidas meile seda lapsepõlves õpetati. Lapsevanemad õpetavad lastele, mis on ohtlik, tihti sõnadega «ai-ai», mistõttu õpivad paljud kartma asju, mis tegelikult füüsilist valu ei põhjusta. Seetõttu kardetakse sageli, et trenniga tehakse endale liiga või et valu tähendab, et treenida ei tohi. Tegelikult on aga nii, et füüsiline aktiivsus pikas perspektiivis hoopis leevendab ka kroonilist sundasendist tingitud valu. Oluline on leida endale valuvaba liigutamise viis ning sealt vaikselt arendada. Siin on abiks personaaltreener. Kroonilist valu peetakse tihti haiguseks, millest ei ole võimalik elu jooksul vabaneda, kuigi päris tihti on lahendus füüsilises aktiivsuses.

Mis võib juhtuda?

Inimese kehal on imeline võime kohaneda iga keskkonnaga – ajapikku harjume kõigega, kui vaid püsib ligipääs õhule, veele ja söögile. Kui keha ülesanne on päevas viis kuni kaheksa tundi istuda, siis toimib keha väljakutsete puudumisel ökonoomselt ning teeb nii vähe kui võimalik. Siinkohal kehtib printsiip «kasuta või kaota» (use it or lose it), mis tähendab, et vähene füüsiline aktiivsus vähendab oluliselt keha funktsionaalsust ja võimekust. Et ennetada funktsionaalsuse kadu, tuleb astuda mugavustsoonist välja ning pakkuda kehale erinevaid väljakutseid. Igal lihasel on täita kindel funktsioon ja kui inimene seda ei kasuta, kaotab lihas oma funktsionaalsuse ning hääbub. See mõjutab tugevalt ka liigeste liikuvust ja tervist.

Miks valida personaaltreener?

Personaaltreeneri juurde on oodatud kõik, kes soovivad oma elukvaliteeti parandada. Oodatud on ka juba füüsiliselt aktiivsed inimesed, kes soovivad kontrollida oma vormi, leida uusi harjutusi või muuta trennid huvitavamaks. Enamik personaaltreenereid on piisavalt kvalifitseeritud, et nõustada inimesi vigastuste ja tervisehädade korral. Oluline on meeles pidada, et sobiv treening on igaühele ning personaaltreenerist on palju abi selle leidmisel ja julgustamisel. Samuti ei pea kartma ranget graafikut – personaaltreeneri võlu seisneb ka selles, et treenimisaeg on läbiräägitav. On inimesi, kes käivad kord kuus, kuid ka neid, kes käivad neli korda nädalas.

Harjutused, mida tööpäeval kontoris teha:

1. Istu sirge seljaga toolil, jalad õlgade laiuselt, ning aseta käed kukla taha. Tõuse püsti ning pööra rindkere esmalt ühele ja siis teisele küljele nii, et puusad jääksid otse. Istu tagasi toolile ning korda harjutust.

2. Istu toolil ning hoia tooli servast kätega kinni. Tõsta jalad kõhulihaste toel üles ning siruta neid ükshaaval sirgeks.

3. Toeta selg vastu seina ning istu kükkasendisse, põlved 90-kraadise nurga all. Aseta peopesad ruumi suunas vastu seina. Vii käed mööda seina üle pea üles ja tagasi alla.

Kummilindiga harjutused:

1. Hoia käed silmade kõrgusel, peopesad näo suunas, kummilint pingul. Kõhulihased hoitud ja selg sirge, mitte nõgus. Liiguta käed õlgade kõrgusele külgedele laiali ja tagasi üles. Hoia kummilindist nii, et oleks piisav pingutus. Korda liigutust.