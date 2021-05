Saa teada, kuidas näeb välja null minutit kestev tõhus trenn

Regulaarne trenn ennetab mitmeid kroonilisi haiguseid nagu vähk, dementsus, diabeet ja südamehaigused ning seetõttu on oluline üritada selleks siiski aega leida, kuid kiirematel perioodidel on võimalik teadlikult kaloreid põletada ka täiesti tavapäraste tegevuste käigus.

Suurbritannia teadlaste uuringust on selgunud, et suure koormusega füüsilised tegevused nagu koristamine, lastega mängimine, jalutamine, toidukraami koju tassimine, muru niitmine, aiatööd ja treppidest kõndimine põletavad päeva jooksul suures koguses kaloreid ning parandavad veresoonkonna tervist.

Teadlased soovitavad ajanappuse käes kannatavatel inimestel eelistada treppe, kõndida lühemaid vahemaid võimalusel ühistranspordi või auto asemel jala ning kodused toiminguid tempokamalt sooritada. See ei ole küll asendus regulaarsele füüsilisele aktiivsusele, kuid siiski parandab inimeste enesetunnet ning tervist. Samuti panevad teadlased inimestele südamele, et oma tervise hoidmiseks piisab vaid 20-minutilisest treeningust päevas ning see on jõukohane kõigile.