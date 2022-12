NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ Nende nippidega saad hoida oma tervist

Bostoni ülikoolis tehtud uuringus leiti, et inimestel, kes söövad hommikusööki, on väiksem tõenäosus arterite ummistusteks. Artereid ummistavad ladestunud rasv, kaltsium ja muud ained, mis arteritesse kogunevad, neid paksendades ja kitsendades. Seda seisundit kutsutakse ateroskleroosiks, mis võib viia ka südameinfarkti või insuldini.

Üheks olulisemaks viljakust mõjutavaks teguriks on oksüdatiivne stress, mis tekib siis, kui potentsiaalselt kahjulike reaktiivsete hapnikuosakeste tootmine ületab organismi enda loomulike antioksüdantide kaitsevõime, viies seeläbi potentsiaalse rakukahjustuseni. Maailma Terviseorganisatsioon on oksüdatiivset stressi nimetanud reproduktiivsete tulemuste võtmeteguriks.

SELLE NÄDALA TERVISEUUDISED

Kodeiini sisaldavad ravimid muutuvad peagi retseptiravimiks

Alates 1. jaanuarist 2023 muutuvad kodeiini sisaldavad ravimid retseptiravimiteks. Retseptiravimiks muutmise põhjuseks on nende ravimite väär- ja liigkasutamine, mis seab ohtu patsiendi tervise. Kodeiin on opioid, mille valuvastase toime alus on see, et see muutub organismis morfiiniks.

Noortel on rohkem terviseprobleeme kui 10 aastat tagasi

2021. aasta rahvaloenduse andmetel on hinnanguliselt kolmandikul elanikest mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem. Noortel esineb terviseprobleeme aga rohkem kui eelmise loenduse ajal. Kui 2011. aastal oli pikaajalise haiguse või terviseprobleemiga kimpus seitse protsenti 0–14-aastastest lastest, siis nüüd kaheksa protsenti. Veel suurem tõus on 15–29-aastaste vanuserühmas: kui 2011. aastal esines 14 protsendil selles vanuses noortest mõni pikaajaline haigus või terviseprobleem, siis nüüd juba 17 protsendil.

Maailma Terviseorganisatsioon pani ahvirõugetele uue nime

Ahvirõuged said oma nime sellest, et viirus tuvastati 1958. aastal Taanis ahvidel, kuid haigust on leitud ka teistel loomadel, kõige sagedamini närilistel. Ahvirõuged nimetatakse inglise keeles ümber m-rõugeteks, et vältida praegusest nimetusest tulenevat stigmatiseerimist, teatas Maailma Terviseorganisatsioon.

Tänavu on haiguslehtede rekordaasta

Haiguslehti on välja kirjutatud 530 000 ning hoolduslehti 150 000. Mullu kirjutati kogu aasta peale 612 000 haiguslehte, see aasta pole veel läbi, kuid on selge, et tänavu sünnib haiguslehtede rekord. Nii juba kolmandat aastat järjest.