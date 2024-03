Teadlased koondasid teadmised ülemaailmse suure terviseriski kohta

Plastik on igapäevaelus vältimatu. Limpsipudeli, ühekordse žileti või isegi madratsi kattematerjali kaudu võib kokku puutuda sadade erinevate kemikaalidega, millest mõningate kohta on teadlastel väga vähe teavet.

Neljapäeval teatas PlastChem Project, kus koos töötamas Norra ja Šveitsi teadlased, et on tuvastanud üle 16 000 plasttoodetes esineva kemikaali ja koonanud uue teadmuse esimesse ulatuslikku plastikukemikaalide andmebaasi.

Andmebaasis käsitletakse kemikaalide teadaolevaid keskkonna- ja tervisemõjusid. Teadlased loodavad, et informatsioonipank abistab valitsusi regulatsioonide loomisel ja rahvusvahelistele läbirääkimistele plastiku kasutamise ja tootmise piiramiseks.

«See on üsna plahvatusohtlik raport,» ütleb Miriam Diamond, kes uurib keemilisi saasteaineid Toronto ülikoolis ja ei osalenud kõnealuses uuringus. Uus andmebaas koondab teavet teadusartiklitest ja seitsmest andmekogust, mis kirjeldavad erinevaid kemikaale, ütleb Martin Wagner, PlastChem'i projekti juht ja bioloog, kes uurib plastikuid Norra teadus- ja tehnoloogiaülikoolis. Tema meeskonnal kulus kõigi andmete kogumiseks ja läbitöötamiseks umbes aasta. 2023. aasta ÜRO keskkonnaprogrammi raportis oli varem antud hinnang, et plastikuga seotud kemikaale on üle 13 000. Uus andmebaas laiendab seda kemikaalide hulka, šokeerides isegi plastikuid uurivaid teadlasi. «16 000 kemikaali – oh jumal,» ütleb Diamond.

Lisaks kemikaalide tohutule hulgale on «silmatorkav, et vähemalt 25 protsenti neist on murettekitavad kemikaalid,» ütleb Wagner. Teadlased keskendusid andmebaasis rohkem kui 4200 kemikaalile, mille omaduste hulka kuulusid näiteks halb lagunemisvõime, soodumus koguneda inimkehasse, toksilisus ja lai levimus keskkonnas.

Plastikute keemiline keerukus on väljakutse nende tervise- ja keskkonnamõjude mõistmisel. Kuid mõnede ohtlikkuse kohta on tugevaid tõendeid. Ftalaadid – kasutatud kattematerjalides ja põrandakatetes, et muuta need õhukeseks ja paindlikuks – kahjustavad reproduktiivsüsteemi, ütleb Diamond. Tema uurimustöö on näidanud ka, et kokkupuude ftalaatidega kodutolmus lapse esimesel eluaastal on seotud suurenenud astmariskiga viieaastaselt. Bisfenoolid, sealhulgas bisfenool A (BPA), on veel üks plastikukemikaalide grupp, mis on tuntud oma võime poolest häirida keha hormonaalset regulatsiooni. Perfluoroalküül- ja polüfluoroalküülained, ehk PFASid, mis on seotud vähiriski ja immuunsüsteemi probleemidega.

Wagner ütleb, et teda üllatasid melamiiniga seotud riskid. Seda materjali kasutatakse kausside ja muude sööginõude valmistamiseks; seda kombineeritakse ka bambuse ja teiste looduslike orgaaniliste materjalidega, et luua plastikule alternatiive. Melamiin on klassifitseeritud Euroopa Liidu poolt kantserogeeniks ja seda on tuvastatud joogivees, kuid kasutatakse laialdaselt. Kemikaal liigub ka keskkonnas kergesti ja on väga vastupidav lagunemise suhtes.