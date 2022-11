NÄDALA KOKKUVÕTE ⟩ 10 kasulikku tervisesoovitust

Ühendkuningriigis läbi viidud uuringud, kus osales kokku enam kui 75 000 inimest leidis, et iga 2000 sammu kohta väheneb südamehaiguste, vähi ja enneaegse surma risk 10 protsenti. Lisaks võib 10 000 sammu tegemine vähendada dementsuse riski 50 protsendi võrra. Uuringust selgus, et 25 protsenti väiksem risk oli neil, kes kõndisid päevas umbes 3800 sammu.

Kuigi iseloomulik punane laik puugihammustuse ümber on kõige levinum borrelioosi tunnusmärk, ei teki see alati. Haigusest võib anda märku ka peavalu. Kuna see on levinud kaebus ka muude terviseprobleemide puhul, ei seostata seda tihti borrelioosiga. Tasub olla tähelepanelik.