Kardio või jõud: kumb trenn tegelikult rohkem kaloreid põletab?

Paar aastat tagasi viisid Duke’i ülikooli uurijad läbi suurima omataolise uuringu, et saada lõpuks vastus küsimusele, kumb siis mõjub kaalule kiiremini, kirjutas CNN. Kokku osales kaheksa kuu jooksul katses 119 vabatahtlikku, kellest siis osad harrastasid jõutreeningut ja teised aeroobset treeningut. Loomulikult tuli võitjaks aeroobne trenn, pika edumaaga.

Samal ajal kui kardiogrupp kaotas kaks kilo, sai jõugrupp lahti ühest kilost. Kuigi jõugrupp tegi ajaliselt rohkem trenni, siis see neid ei päästnud. Kardiogrupil muutus paremaks kogu kehakoostis – kaotati rohkem rasva ning kasvatati ka väheke lihast.

Uuringu kaasautori Cris Slentzi sõnul on tegemist lihtsa matemaatikaga. «Kuna aeroobne trenn kulutab ühes minutis rohkem kaloreid kui lihastrenn, siis toimib see ka rasvapõletuse eesmärgi jaoks,» lisas ta.

See ei tähenda, et ei peaks raskusi tõstma, eriti kui veel kui vanemaks saad ja lihasmass kaduma hakkab. «Vastupidavustreening on oluline jõu ja kehafunktsioonide säilitamiseks, lihaselises vormis olemine on aga vajalik kogu muu elu elamiseks, olenemata sinu suurusest,» ütles kaasautor.

Kõige paremaks vormi saamiseks on aga tarvis teha mõlemat, nii aeroobset kui ka lihastrenni. Soovitatav on alustada trenni jõuharjutustega ning lõpetada aeroobsega, südamelöökide arv on aeroobse trenni jooksul minutis 12 võrra kõrgem, kui sa oled eelnevalt ka jõuharjutusi teinud. See tähendab kokkuvõttes, et kaloreid kulub rohkem.

Slentzi sõnul on oluline veel üht asja meeles pidada. «Ainuüksi trenn suurt kaalulangust ei too. Söömisharjumustel on kaalule palju suurem mõju,» ütles ta. Seda sellepärast, et kehal on tunduvalt lihtsam süüa vähem, kui treenida liigsöödut maha. Paarsada kulutatud kalorit saad vaid mõne hea snäkiga juba kiiresti tagasi teenida.