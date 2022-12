Roheline Vahemere dieet alandab nn sisemise rasva hulka 14 protsenti

Siseorganite ümber oleva rasva vähendamist peetakse kaalukaotuse kõige olulisemaks eesmärgiks, kuna see on olulisem näitaja kui inimese kaal või talje ümbermõõt. Rasv ladestub aja jooksul elundite vahel ning toodab hormoone ja mürke, mis on seotud südamehaiguste, diabeedi, dementsuse ja enneaegse surmaga.