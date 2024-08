Toksiline ja vaimu laastav boss Kuidas sellist ära tunda ja palju neid on?

Toksilised bossid on laialt levinud probleem, mis kahjustab töötajaid ja organisatsioone erinevates tööstusharudes. 2023. aasta uuring näitas, et 87 protsenti professionaalidest on oma karjääri jooksul vähemalt korra kokku puutunud toksilise bossiga, kusjuures 30 protsenti on kohanud rohkem kui üht sellist. Teine uuring leidis, et 24 protsenti töötajatest töötab praegu oma senise halvimaga ülemusega.