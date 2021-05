8 võimalust, kuidas hoida oma südame tervist täiesti tasuta

Regulaarne kehamassiindeksi kontrollimine

Kehamassiindeksi (KMI) on oluline üldise tervise näitaja. Normaalseks vahemikuks peetakse 18–24,9, ülekaalulistel on number üle 30 ja sealt edasi hinnatakse tulemust rasvumiseks. Liigne kaal tõstab vererõhku ja paneb südame rohkem töötama. KMI teadmine aitab seada kehakaalu langetamise eesmärke ja aktiivsuse eesmärke.

Füüsiline treening

Kõige paremini tugevdab südant füüsiline treening, sealjuures vähendab ka kolesteroolitaset ja vererõhku. Füüsiline treening võib tähendada ka lihtsalt jalutamas käimist. Kõndimine on populaarne paljude inimeste seas, sest see on lihtne ja ei vaja eraldi varustust. Täiskasvanud inimene võiks ühe päeva jooksul liikuda minimaalselt 30 minutit.

Suitsetamisest loobumine

Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskuse andmetel põhjustab suitsetamine ühe kolmest südame- ja veresoonkonna haigusest tingitud surma. Kuigi suitsetamisest loobumine võib osutada keeruliseks, on see südame tervise hoidmise kõige olulisem samm.

Küllastatud rasvade vältimine

Tervislikult toitumine on teiseks südame tervise alustalaks. Toitumise muutmise juures tasuks teada, et on ka toite, mida võiks pigem vältida. Üks neist on küllastunud rasvu sisaldavad toidud. Küllastunud rasvad tõstavad kolesterooli taset ja suurendavad seeläbi südamehaiguste riski. Neid leidub eriti palju loomsetes toitudes nagu näiteks lihas ja piimatoodetes, töödeldud ja praetud toitudes. Loomulikult ei pea neid valikuid menüüst ära jätma, vaid pigem tarbima mõõdukas koguses.

Alkoholi piiramine

Eksperdid soovitavad alkoholi tarbimist piirata, et hoida oma südame tervist. Ameerika Südameliit soovitab naistele mitte rohkem kui ühte alkohoolset jooki päevas ja meestele mitte rohkem kui kahte. Üldiselt kehtib reegel, et mida vähem alkohoolseid jooke tarbida, seda parem südamele.

Soola vähendamine

Keskmine ameeriklane tarbib päevas umbes 3400 milligrammi soola, suur osa sellest tuleb läbi töödeldud toiduainete. Ameerika Südameliit soovitab soola tarbida mitte rohkem kui 1500 milligrammi päevas, sest soolastest toitudest taastumine võtab kehal aega. Sool võib muuta toidu maitsvamaks, kuid sellega ei tasuks liialdada.

Magustatud joogid

Uuringud on näidanud, et limonaadide või muude suhkruga magustatud jookide regulaarne tarbimine võib suurendada südame isheemiatõve tõenäosust. Samuti on leitud, et magustatud jookide joomine võib põhjustada jämesoolevähki.

Kvaliteetne uni

Uuringud on näidanud, et halvad magamisharjumused võivad südame tervist kahjustavalt mõjutada. Vähene uni, uneapnoe ja unetus võivad põhjustada südame isheemiatõve ja muude südamehaiguste riski. Hea une ja tervisliku toitumise kombinatsioon aitab südame tervist kõige paremini hoida. Nippe, kuidas parandada unekvaliteeti leiad siit.